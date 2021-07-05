Требуется разработка одностраничного сайта для свадебного салона. Необходимо учесть особенности бизнеса и обеспечить полный цикл разработки. Портфолио и стоимость будут учитываться при выборе исполнителя.
Создание сайта на wordpress
Требуется создание сайта.
1. HTML-вёрстка по макету Figma ( Главная во вложении ).
2. Реализовать корзину на JS ( образец https://plastic-market.ru/ ).
3. Интеграция с CMS Word Press. Доступ по FTP.
4. Теги, ссылки на соц. сети, title, dicription - готовы.
5. Внести мелкие правки ( покажем в редакторе ).
На выходе готовый сайт ( как этот ) https://raduga-dosok.ru/ - без косяков в вёрстке и с адаптацией по сетке Bootsrap.
Заявки фрилансеров
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