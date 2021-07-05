Создание сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок392 просмотра

Требуется создание сайта.

1. HTML-вёрстка по макету Figma ( Главная во вложении ).

2. Реализовать корзину на JS ( образец https://plastic-market.ru/ ).

3. Интеграция с CMS Word Press. Доступ по FTP.

4. Теги, ссылки на соц. сети, title, dicription - готовы.

5. Внести мелкие правки ( покажем в редакторе ).

На выходе готовый сайт ( как этот ) https://raduga-dosok.ru/ - без косяков в вёрстке и с адаптацией по сетке Bootsrap.

FigmaHTMLJavaScriptWordPress
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Cr0Nos
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