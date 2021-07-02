Натяжка нового дизайна и доработки

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Закрыт1 заявка48 просмотров

Есть верстка нового дизайна сайта http://mtp.mirtrub.ru/. Сайт на Битриксе. Ссылка на дизайн есть в файле тз. Нужно натянуть новую верстку на сайт и внести доработки по тз. 

4 года назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sevir13
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$270
45 дней

Заявки фрилансеров

sevir13
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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