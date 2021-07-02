Требуется опытный веб-дизайнер для создания сайта-визитки коворкинга в современном минималистичном стиле. Обязательно прикрепление портфолио с предыдущими работами для ознакомления.
Лэндинг под ключ
Лендинг под ключ
Тема: казино – gambling
1 экран
Анимированный дизайн
Пример: start.parimatch.ru/newcon...
Интересует цена и сроки (сроки 3-4 дня)
Заявки фрилансеров
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