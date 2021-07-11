Интернет маркетолог и веб дизайнер
2,5 года во фрилансе, в сфере интернет маркетинга.
Упаковка и продвижения бизнеса, предприятий.
Портфолио: https://pashabaobab.ru
Самозанятый.
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Портфолио
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