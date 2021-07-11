ewb

Павел ewb

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Интернет маркетолог и веб дизайнер

2,5 года во фрилансе, в сфере интернет маркетинга.

Упаковка и продвижения бизнеса, предприятий.

Портфолио: https://pashabaobab.ru

Самозанятый.