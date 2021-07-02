Необходимо скопировать сайт визитку с Тильды и запустить его на платформе WordPress. Десктопная версия представлена в Фигме. Срок выполнения - не более недели. После завершения потребуется залить сайт на хостинг и подключить к домену, установить плагины для автоматического бэкапа и SEO. Бюджет указан.