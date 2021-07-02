Оптимизация сайта на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок2367 просмотров

На сайт https://eva-auto26.ru/ - запускается рекламная компания

а конкретно на страницу https://eva-auto26.ru/bags/

сейчас показали в гугл пэйдж спид - оставляют желать лучшего. 18 - мобилка

59 комп

нужно, сделать так, чтобы было больше 90, так как на сайт будет литься трафик,

пишите цены и сроки

WordPress
4 года назад
_goodin_
Артур 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
67 отзывов
4 года назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
29 отзывов(-1)
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
28 отзывов
4 года назад
Артем
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Владимер
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
110 отзывов(-1)
4 года назад
Евгений
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Составить техзадание для создания сайта

    Необходимо составить техническое задание для создания сайта на основе предоставленного описания функционала. Ожидаются чёткие требования, детали по срокам и ценам. Заказ подразумевает взаимодействие с командой разработчиков для грамотного оформления задач.

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт похожий на шефланч

    Необходимо разработать сайт, аналогичный шефланч.рф, без интеграции платежной системы. Пользователи смогут выбирать товары и отправлять свои данные (имя и номер) через форму, информация будет направляться в WhatsApp. Наполнение сайта заказчик берет на себя.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Собрать одностраничник

    Требуется собрать одностраничный сайт под товар с нуля. Проект включает полную разработку сайта «под ключ», учитывая все требования и пожелания заказчика. Необходимо создать привлекательный и функциональный дизайн, а также обеспечить удобную навигацию.

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт

    Необходимо разработать онлайн магазин под дропшиппинг с полным решением «под ключ». Включает в себя дизайн, функционал и настройку всех необходимых элементов для успешного запуска бизнеса.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Быстро сделать лендинг

    Необходимо быстро разработать небольшой лендинг, состоящий из нескольких блоков. Проект требует оперативности и качественного исполнения. Подходящие решения для сайтов «под ключ» приветствуются.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Скопировать сайт визитку с тильды + доработать мобильную версию

    $150

    Необходимо скопировать сайт визитку с Тильды и запустить его на платформе WordPress. Десктопная версия представлена в Фигме. Срок выполнения - не более недели. После завершения потребуется залить сайт на хостинг и подключить к домену, установить плагины для автоматического бэкапа и SEO. Бюджет указан.

    FigmaTildaWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Анкета - регистрация и обучающий продукт на GetCourse

    Требуется разработка анкеты-регистрации по примеру сайта для проекта по фотографии. Функционал должен полностью повторять пример, включая визуал и инструменты. Также необходимо создать обучающий продукт на GetCourse с аудиоконтентом и подключением оплат через PayPal и Cloudpayments. Срок выполнения - две недели.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт. Движок - ВП. Примеры брошу

    Требуется разработка простого одностраничного сайта на платформе WordPress. Будет предоставлено подробное техническое задание и примеры дизайна, похожие на сайт услуг сантехника. Интересуют ориентировочные сроки и стоимость выполнения заказа.

    Joomla
    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт под ключ

    Необходимо разработать продающий сайт для производственной компании, занимающейся холодной штамповкой. Техническое задание отсутствует, но все необходимые данные будут предоставлены по запросу. Сайт должен эффективно представлять как готовые изделия, так и услуги по штамповке.

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание игрового фансайта обменника

    Необходимо разработать сайт для игрового сообщества обменника внутриигровыми предметами. Основные функции включают регистрацию через OAuth Battlenet, добавление предметов в базу, сортировку, черные списки пользователей и панель администратора. Дизайн не требуется, предпочтительно использование NodeJS с комментариями. Возможна дальнейшая доработка функционала.

    Node.js
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    4 года назад