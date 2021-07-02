Разработка дизайна сайта-визитки для коворкинга

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Закрыт35 заявок1504 просмотра

Требуется опытный дизайнер для разработки сайта-визитки коворкинга в современном минималистичном стиле. Пожалуйста, прикрепляйте свои портфолио для ознакомления.

4 года назад
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