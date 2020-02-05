Доработать чертежи

Чертежи и СхемыЗакрыт3 заявки498 просмотров
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по разработанному проекту ТЦ в чертежи по зелёным крышам нужно добавить узлы фирмы НофаДрейн  ( узлы есть в автокаде), сделать разуклонку и пару разрезов. 

4 года назад
guest_15812448616502
4 года в сервисе
Был
4 года назад