Доработать чертежи

Необходимо доработать схему этажа офисного центра. Ее не доделали прошлый фрилансер. В наличии есть файл в формате ai. Данная схема будет в дальнейшем использоваться на сайте. Приложен файлы: 1. 8 эт.pdf - файл пример, что есть на данный момент. 2. doc00306220191212064021.pdf ...