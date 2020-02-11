Разработка проектно-сметной документации на объект

Чертежи и СхемыЗакрыт5 заявок259 просмотров
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Нужны проектировщики для разработки проекта газовой котельной по следующим разделам.

Остальные разделы в ТЗ.

+ТС

Оплачиваем в срок.

Пишите что готовы выполнить.

Раздел 1 "Пояснительная записка"

Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"

Раздел 3 "Архитектурные- строительные решения" в т. ч.

- наружная сеть отопления;

- наружная сеть водоснабжения и канализации;

- наружная сеть электроснабжения;

- благоустройство и ограждение

Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание

технологических решений" в т.ч.

- внутреннее газоснабжение котельной с ГРУ;

- тепломеханическая часть;

- внутреннее водоснабжение и канализация;

- внутреннее эл. снабжение и эл. освещение;

- внутреннее отопление и вентиляция;

- автоматизация;

- ИК коммерческого учета газа: общий и поагрегатный ;

- ИК коммерческого учета тепловой энергии;

- система диспетчеризации;

- узел учета электроэнергии;

- дымовая труба (трубы);

Раздел 6 "Проект организации строительства"

Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"

Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"

Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

Раздел 10 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

4 года назад
guest_15816000096409
4 года в сервисе
Был
4 года назад