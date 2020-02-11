Разработка проектно-сметной документации на объект

Необходим чертежник-проектировщик инженерных систем (отопление, вентиляция, кондиционирование, водопровод, канализация). Для проекта 95 м2.Требования: 1. усидчивость, внимательность к деталям, желание и умение работать в команде. 2. Высшее образование, специальное образование (теплоэнергетика, теплогазоснабжение, вентиляция) 3. Знание нормативной базы 4. Зп 50 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны проектировщики для разработки проекта газовой котельной по следующим разделам.
Остальные разделы в ТЗ.
+ТС
Оплачиваем в срок.
Пишите что готовы выполнить.
Раздел 1 "Пояснительная записка"
Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"
Раздел 3 "Архитектурные- строительные решения" в т. ч.
- наружная сеть отопления;
- наружная сеть водоснабжения и канализации;
- наружная сеть электроснабжения;
- благоустройство и ограждение
Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"
Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений" в т.ч.
- внутреннее газоснабжение котельной с ГРУ;
- тепломеханическая часть;
- внутреннее водоснабжение и канализация;
- внутреннее эл. снабжение и эл. освещение;
- внутреннее отопление и вентиляция;
- автоматизация;
- ИК коммерческого учета газа: общий и поагрегатный ;
- ИК коммерческого учета тепловой энергии;
- система диспетчеризации;
- узел учета электроэнергии;
- дымовая труба (трубы);
Раздел 6 "Проект организации строительства"
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"
Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
Раздел 10 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
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