Требуется чертежник инженерных систем для проекта 95 м2

Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки300 просмотров
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Необходим чертежник-проектировщик инженерных систем (отопление, вентиляция, кондиционирование, водопровод, канализация). Для проекта 95 м2.Требования:

1. усидчивость, внимательность к деталям, желание и умение работать в команде.

2. Высшее образование, специальное образование (теплоэнергетика, теплогазоснабжение, вентиляция)

3. Знание нормативной базы

4. Зп 50 р за м2

5. чтение чертежей, владение AutoCad, ArhiCad, Microsoft Office, базовые знания к Photoshop.

6. с опытом работы от 1 года

4 года назад
guest_15804830240957
4 года в сервисе
Был
3 года назад