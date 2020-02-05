Начертить проект дома 80 кв м

Чертежи и СхемыЗакрыт21 заявка479 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, есть чертеж дома (выполнен от руки), неустраивает графическое исполнение, нужен чертеж который выглядит профессионально / для продажи 

4 года назад
guest_15815119300028
4 года в сервисе
Был
3 года назад