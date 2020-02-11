Обрисовка планировок квартиры Бюджет 700 рублей

Чертежи и СхемыЗавершен4 заявки197 просмотров
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Доброго дня прошу обрисовать две планировки с обозначение на них площадей и названия комнаи для подачи на площадки объявлений

пример прилагаю 

4 года назад
Lfvbh585
41 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dear1308
Игорь 
56 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
9 минут назад
4 года назад
$10
1 день
Все отлично сделано и в срок
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