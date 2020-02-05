ПЛАН В СКЕТЧ АП. Четырехэтажный офис 3700 кв метров

Чертежи и СхемыЗакрыт12 заявок288 просмотров
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Нужен специалист, способный составить план четырехэъхного здания - каждый этаж 3 туалета + офисы. Парковка на нулевом этаже. Спасибо

СКЕТЧ АП или REVIT

Не предлагать другие программы, спасибо

4 года назад
guest_15447335705065
5 лет в сервисе
Был
2 года назад