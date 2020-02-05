ПЛАН В СКЕТЧ АП. Четырехэтажный офис 3700 кв метров

Доброго дня прошу обрисовать две планировки с обозначение на них площадей и названия комнаи для подачи на площадки объявлений пример прилагаю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист, способный составить план четырехэъхного здания - каждый этаж 3 туалета + офисы. Парковка на нулевом этаже. Спасибо
СКЕТЧ АП или REVIT
Не предлагать другие программы, спасибо
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