Создание мини гес

Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки250 просмотров
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Нужно сделать просчеты и чертежи по созданию ГЕС на определенном месте, а также просчитать ее номинальную мощность

4 года назад
guest_15818856629675
4 года в сервисе
Был
4 года назад