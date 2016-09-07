Верстка новых стр. с натяжкой на Опенкарт

HTML-версткаЗакрыт1 заявка181 просмотр
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Добрый день!

Есть сайт на опенкарт http://goo.gl/xeKOXD 

Нужно:

1. Доверстать и натянуть 3 новых страницы, вставив их  в готовый сайт,  заменяя одноименные страницы : 

- Главная

- Категории

- Карта товара и всплывающая корзина (макет в карте товара внизу)

Макет на джипег https://drive.google.com/folderview?id=0B0SypoXALXYvSm5aTExnX19ZYWs&usp=sharing

Все остальные страницы оставить, как есть, заменив  в них только шапку и футер.

Из нового функционала: 

- нужна, возможность в  админике без проблем вкл/выкл счетчик скидки http://prntscr.com/cf716p (если на этот товар решили поставить скидку

- проставлять время действия счетчика

- расчет цены доставки в карте товара.

3. Нужно адаптировать их под планшеты https://drive.google.com/folderview?id=0B0SypoXALXYvM1c3ZlNyZVRtQ3M&usp=sharing

И моб. телефоны https://drive.google.com/folderview?id=0B0SypoXALXYvTUZJaUJtbTBHZlk&usp=sharing

Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!

7 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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