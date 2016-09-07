Верстка нового дизайна vipflat.ru

Добрый день

Нужно сверстать новый дизайн vipflat.ru

http://k55gmf.axshare.com/#p=vipflat_ru - примерный прототип

jpg дизайна: https://www.dropbox.com/s/3573b3rlrdaw50g/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.zip?dl=0

psd пришлю

Подробные комментарии пришлю.

Текстерра взялась, но уже несколько недель в день по 10 минут похоже работают. Хочу уйти от них, нет возможности так медленно и под пинками только все делать.

http://dev2.commondesign.ru/vipflat/detail-flat.html

http://dev2.commondesign.ru/vipflat/detail.html

http://dev2.commondesign.ru/vipflat/pagemap.html

В отличие от макета верстки название фото надо влево попробовать перенести на уровень красных кнопок.

Какова может быть стоимость включая адаптивную верстку?

Если сможете взяться когда и сколько может время занять?