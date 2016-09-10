Поправить верстку на лендинге. Уровень - easy

Доброго времени суток! Требуется сверстать макеты интернет-магазина и натянуть на Simpla CMS Всего 4 макета. Прикрепляю: [list][*]Главная: https://yadi.sk/i/Z_4l9ALFur7eB [*]Карточка товара: https://yadi.sk/i/XJI4NXLYur7eP [*]Категории: https://yadi.sk/i/AldnF0tdur7em [/list]И страница корзины (она будет готова через 1-2 дня). Сайт, на который будем устанавливать верстку уже работает. Чтоб вы понимали, мы делаем его ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На лендинге http://goo.gl/AmllVS
Необходимо поправить вот здесь - http://take.ms/C6Bq1
Нужно, что бы выло та написано "(093) 995- показать номер" и все было ровно
Такой же номер есть внизу. http://take.ms/JK2oi1 и нужно также сделать - http://take.ms/YY4UZ
Оплата - договорная
Сроки - 1день
БОНУС - Мега отзыв
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