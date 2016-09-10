Поправить верстку на лендинге. Уровень - easy

На лендинге http://goo.gl/AmllVS

Необходимо поправить вот здесь - http://take.ms/C6Bq1

Нужно, что бы выло та написано "(093) 995- показать номер" и все было ровно

Такой же номер есть внизу. http://take.ms/JK2oi1 и нужно также сделать - http://take.ms/YY4UZ

Оплата - договорная

Сроки - 1день

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