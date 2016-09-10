Поправить верстку на лендинге. Уровень - easy

HTML-версткаЗавершен26 заявок347 просмотров
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На лендинге http://goo.gl/AmllVS

Необходимо поправить вот здесь - http://take.ms/C6Bq1

Нужно, что бы выло та написано "(093) 995- показать номер" и все было ровно

Такой же номер есть внизу. http://take.ms/JK2oi1 и нужно также сделать - http://take.ms/YY4UZ

Оплата - договорная

Сроки - 1день

БОНУС - Мега отзыв

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
vmanohin
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$2
1 день
Виталий отлично справился с работой! Спасибо
Владимир хорошо объяснил, что и как надо сделать. Проблем никаких не было. Рекомендую.
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