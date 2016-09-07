На готовый сайт CMS Maxsite сверстать шаблон

HTML-версткаЗакрыт2 заявки123 просмотра
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Необходимо  на сайт, который находится на CMS Maxsite, cверстать новый шаблон по PSD. По ходу настройки может быть понадобится помощь по настройке сайта. Макет шаблона на данный момент в разработке.  Шаблон делается адаптивный.

Прошу  написать свои предложения по цене и срокам.

7 лет назад
atoll1
Сергей 
60 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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