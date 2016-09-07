На готовый сайт CMS Maxsite сверстать шаблон

Необходимо на сайт, который находится на CMS Maxsite, cверстать новый шаблон по PSD. По ходу настройки может быть понадобится помощь по настройке сайта. Макет шаблона на данный момент в разработке. Шаблон делается адаптивный.

Прошу написать свои предложения по цене и срокам.