На готовый сайт CMS Maxsite сверстать шаблон

Вот сайт http://bigl1fe.ru 1. В конце статей не работает форма подписки на фейсбук (вот скриншот самой формы подписки https://yadi.sk/i/lBMLvSZIuv8yW ) - нужно это исправить. Жмешь "Нравится" - вроде кажется что подписался https://yadi.sk/i/qmKpY-aFuv93R , но на самом деле ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на сайт, который находится на CMS Maxsite, cверстать новый шаблон по PSD. По ходу настройки может быть понадобится помощь по настройке сайта. Макет шаблона на данный момент в разработке. Шаблон делается адаптивный.
Прошу написать свои предложения по цене и срокам.
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