Очень срочно сверстать макеты для почтовых рассылок

После поездок остаются гигабайты отснятых видео и фот с Gopro. Требуется сделать небольшие ролики, коллажи для выкладывания в соц сети.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Особенность в том, что весь CSS код должен быть в теле тегов style="",
т.к. это будет вставляться в почтовые рассылке.
бюджет 1000 рублей
очень быстро нужно сверстать один макет, остальные можно позже
макеты очень схожие по структуре
будет еще один макет
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