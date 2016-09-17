Очень срочно сверстать макеты для почтовых рассылок

$15
HTML-версткаЗавершен11 заявок223 просмотра
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Особенность в том, что весь CSS код должен быть в теле тегов style="",

т.к. это будет вставляться в почтовые рассылке.

бюджет 1000 рублей

очень быстро нужно сверстать один макет, остальные можно позже

макеты очень схожие по структуре

будет еще один макет

7 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
VasylZhd
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$18
3 дня
Настоятельно рекомендую Василия, как очень вдумчивого, отзывчивого исполнителя! Работу выполнил на 100% и даже больше. Работает так, как будто для себя делает. Очень понравилось сотрудничество, рекомендую всем, у кого проекты по вёрстке.
Сергей хороший заказчик. Дал исчерпывающее ТЗ. Постоянно был на связи. Давал по уточнениям обратную связь. Всем рекомендую!
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