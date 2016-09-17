Очень срочно сверстать макеты для почтовых рассылок

Особенность в том, что весь CSS код должен быть в теле тегов style="",

т.к. это будет вставляться в почтовые рассылке.

бюджет 1000 рублей

очень быстро нужно сверстать один макет, остальные можно позже

макеты очень схожие по структуре

будет еще один макет