Верстка нескольких внутренних страниц сайта

HTML-версткаЗакрыт27 заявок264 просмотра
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Приветствую. Требуется верстка двух внутренних страниц сайта для нового функционала. Пишите приблизительную стоимость.  

Срок играет важное значение, и ограничен 2-3 днями.  

Пожалуйста, оставляйте сразу контакты для связи. 

7 лет назад
bverigin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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