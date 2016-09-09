Сверстать лендинг пэйдж

HTML-версткаЗавершен13 заявок334 просмотра
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День добрый.

Нужно сверстать лендинг страницу с формой отправки заявки по готовому дизайну.

После нажатия кнопки отправки заявки должно прийти письмо на почту админа, а на лендинге отобразиться сообщение с благодарностью и автоматический переход на регистрацию на сайте.

Страница должна быть адаптивна для планшетов и телефонов.

7 лет назад
kolek13
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
detriat
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$17
1 день
Все сделано отлично и быстро, спасибо. Буду еще обращаться. Рекомендую.
Хороший заказчик, чёткое ТЗ и мгновенная оплата.
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