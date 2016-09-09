Сверстать лендинг пэйдж

Здравствуйте, для рассылки в юнисендер. Нам требуется сверстать письмо. За более подробное тз вышлю исполнителю. Срок исполнения 1 день. Оставляйте свои профили вк Либо пишите в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый.
Нужно сверстать лендинг страницу с формой отправки заявки по готовому дизайну.
После нажатия кнопки отправки заявки должно прийти письмо на почту админа, а на лендинге отобразиться сообщение с благодарностью и автоматический переход на регистрацию на сайте.
Страница должна быть адаптивна для планшетов и телефонов.
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