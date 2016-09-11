Сделать слайдер для сайта

Для главной сайта http://srubi54 точка ru необходимо сделать слайдер. Как он должен выглядеть и где располагаться можно посмотреть в прикрепленном файле. Так же в архиве все необходимые изображения для слайдера.

Слайды должны меняться плавно, эффект расстворения (fade) ну или что-то наподобие. Т.е. не дискретная смена изображений, надо с каким-то ненавязчивым простым эффектом.

Необходимо чтобы при наведении на слайдер мышью появлялись стрелки лево/право на слайде. Все время на виду их держать не нужно. Так же слайдер должен быть автоматическим, менять слайды через 4 сек. по кругу.

Чем проще визуальней и в коде будет баннер - тем лучше.

Допуск к сайту не понадобиться - для слайдера достаточно сделать все нужные записи кода и сформировать папки, прописать пути для файлов и т.д., после чего передать мне это в архиве и просто проинструктировать куда что поставить и прописать.

Оплата по факту выполнения работы. Только вебмани рублевый!

Оставляйте заявки и суммы. Сделать нужно сегодня-завтра.

За хорошую четкую работу - хороший отзыв!

Скайпом не пользуюсь. Все вопросы в личку.