Сделать слайдер для сайта

Макеты спросить у заказчика Адаптивность под все устройства Адаптивная верстка данных макетов, c использованием SCSS, WOW.js + Animate.css, все это дело правильно и качественно посадить на WP (натяжка). Техническое задание на верстку Доставка 24. Вот сам сайт [url=http://dost24-webs.flipcat.ru/]http://dost24-webs.flipcat.ru/[/url] Руководство верстальщику ( ОЗНАКОМИТЬСЯ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для главной сайта http://srubi54 точка ru необходимо сделать слайдер. Как он должен выглядеть и где располагаться можно посмотреть в прикрепленном файле. Так же в архиве все необходимые изображения для слайдера.
Слайды должны меняться плавно, эффект расстворения (fade) ну или что-то наподобие. Т.е. не дискретная смена изображений, надо с каким-то ненавязчивым простым эффектом.
Необходимо чтобы при наведении на слайдер мышью появлялись стрелки лево/право на слайде. Все время на виду их держать не нужно. Так же слайдер должен быть автоматическим, менять слайды через 4 сек. по кругу.
Чем проще визуальней и в коде будет баннер - тем лучше.
Допуск к сайту не понадобиться - для слайдера достаточно сделать все нужные записи кода и сформировать папки, прописать пути для файлов и т.д., после чего передать мне это в архиве и просто проинструктировать куда что поставить и прописать.
Оплата по факту выполнения работы. Только вебмани рублевый!
Оставляйте заявки и суммы. Сделать нужно сегодня-завтра.
За хорошую четкую работу - хороший отзыв!
Скайпом не пользуюсь. Все вопросы в личку.
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