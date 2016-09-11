Сделать слайдер для сайта

HTML-версткаЗавершен18 заявок317 просмотров
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Для главной сайта http://srubi54 точка ru необходимо сделать слайдер. Как он должен выглядеть и где располагаться можно посмотреть в прикрепленном файле. Так же в архиве все необходимые изображения для слайдера.

Слайды должны меняться плавно, эффект расстворения (fade) ну или что-то наподобие. Т.е. не дискретная смена изображений, надо с каким-то ненавязчивым простым эффектом.

Необходимо чтобы при наведении на слайдер мышью появлялись стрелки лево/право на слайде. Все время на виду их держать не нужно. Так же слайдер должен быть автоматическим, менять слайды через 4 сек. по кругу.

Чем проще визуальней и в коде будет баннер - тем лучше.

Допуск к сайту не понадобиться - для слайдера достаточно сделать все нужные записи кода и сформировать папки, прописать пути для файлов и т.д., после чего передать мне это в архиве и просто проинструктировать куда что поставить и прописать.

Оплата по факту выполнения работы. Только вебмани рублевый!

Оставляйте заявки и суммы. Сделать нужно сегодня-завтра.

За хорошую четкую работу - хороший отзыв!

Скайпом не пользуюсь. Все вопросы в личку.

7 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
mayk_official
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 лет назад
$1
1 день
Очень быстро и качественно сделал слайдер для сайта! И главное совсем не дорого! Остался доволен на 100%!)) Рекомендую. В общении все просто, поняли друг друга почти сразу, проблем не возникло. Спасибо за работу!)
Все супер! Рекомендую!
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