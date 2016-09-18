Адаптивная верстка+CMS

Требуется верстка. Желательно на modx. Дизайн готов. Также перенос на хостинг и полная работоспособность.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить адаптивную верстку лендинга и интегрировать на СMS.
Подробности предоставлю в почту.
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