Адаптивная верстка+CMS

HTML-версткаЗавершен1 заявка174 просмотра
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Необходимо выполнить адаптивную верстку лендинга и интегрировать на СMS.

Подробности предоставлю в почту.

7 лет назад
poputchik1
Александр 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
revladov
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$310
7 дней
Владимир справился с работой просто великолепно! Все выполнено исключительно в срок и с подробными комментариями. Сверх заказанного, получил видеоинструкцию по работе с "админкой". Настоятельно рекомендую Владимира, как профессионала высокого класса!
Удовлетворён работой с Александром на все 100%. Предельно четкая постановка задачи, всегда на связи (даже в выходной), быстрая оплата. Серьёзный и порядочный заказчик. Рекомендую.
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