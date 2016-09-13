justmake88

Марат justmake88

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
18 дней назад
Разработка ПО, веб приложений, скриптов

Разработка ПО с использованием JS/TS/Nodejs

Работа с базами данных mongodb, postgresql

Написиние юнит, интеграционных и е2е тестов

Портфолио

Отзывы заказчиков

lisiymax
Максим 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Требуются создатели адаптивных дешевых сайтов-визиток и лэндингов
Спасибо Марату за оперативное выполнение! Все сделал очень быстро и качественно! Всем рекомендую!
Было приятно поработать, чёткое тз, оплата вовремя, рекомендую!
Ответный отзыв
Базы данных
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
#196
Прикладное ПО
нет отзывов
$20/час
от $10от 2 дней
#442
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $10от 2 дней
#2717