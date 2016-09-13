Разработка ПО, веб приложений, скриптов
Разработка ПО с использованием JS/TS/Nodejs
Работа с базами данных mongodb, postgresql
Написиние юнит, интеграционных и е2е тестов
Портфолио
- Ресторан Багратиони - визитка193 просмотра
- Strong&Smart - лендинг198 просмотров
- Mobilecharger.kz - Landing Page184 просмотра
- Сайт-визитка - http://liftstroyastana.kz/170 просмотров
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Марату за оперативное выполнение! Все сделал очень быстро и качественно! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно поработать, чёткое тз, оплата вовремя, рекомендую!
Базы данных
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
#196
Прикладное ПО
нет отзывов
$20/час
от $10от 2 дней
#442
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $10от 2 дней
#2717