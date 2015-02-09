Добрый день! Буду благодарен если вы сделаете нам выгодное предложение по разработке мобильного приложения для нашей сети ресторанов В приложениях, должны быть реализованы следующие функции: 1.Выбор ресторана! Всего 9 ресторанов, из них ...
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт8 лет назад
Наш девиз – Ваш надежный спутник в мире связи! Мы стартовали в 2000 году как небольшой семейный бизнес по сервисному обслуживанию и продаже средств связи, сегодня мы являемся одной из ведущих интернет-площадок ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Нужно сделать баннер, размер 700*307 пикселей Пример и тексты в прикрепленном файле.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
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