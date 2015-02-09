farcho

Сагынбай Алмаз farcho

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Приложение для iOS/Android

    Добрый день! Буду благодарен если вы сделаете нам выгодное предложение по разработке мобильного приложения для нашей сети ресторанов В приложениях, должны быть реализованы следующие функции: 1.Выбор ресторана! Всего 9 ресторанов, из них ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать персонажа компании

    Наш девиз – Ваш надежный спутник в мире связи!  Мы стартовали в 2000 году как небольшой семейный бизнес по сервисному обслуживанию и продаже средств связи, сегодня мы являемся одной из ведущих интернет-площадок ...

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Приложение на iOS

    Нужно создать приложение для iOS, вот такого рода,  Euro Live — Scores &amp; News for 2016 European Football Championship by Tribune Mobile OOO https://appsto.re/kz/3gfabb.i  Нужно стоимость и сроки. Под ключ.

    iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лайтбокс

    Всем привет, нужен лайтбокс размер 2620мм х 500мм Лайтбокс находится внутри здания. Нужно нарисовать рекламу аккумуляторных батареек craftmann (craftmann.ru) Текст: Батарейки на все модели телефонов! Гарантия - 1 год, Оригинальное качество, Выгодная ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннер в формате jpg

    $10

    Нужен баннер для сайта satech.kz. Тема: Закажи чехол со своим фото и получи второй подарок со своим фото! К 14 февраля. Поддерживаются форматы jpg, jpeg, png Файл не должен превышать ...

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

ruzuk
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Сделать баннер для сайта
Отличный заказчик с четкой постановкой задачи, быстрой оплатой, постоянно на связи. Всем рекомендую!
Отличная работа!
Ответный отзыв
bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Лайтбокс
Все круто, четко, без проблем и исчезновений. Приятное общение, четкое задание. Было выполнено больше чем планировалось, НО так же была достойная оплата (при том без напоминания). Спасибо за приятное сотрудничество!
Все пожелания исполнил;)
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