Visual C++ программист среднего уровня

Пока только хочу понять порядок цен на услугу по настройке прокси в почтовике Bat. То есть через этот почтовик буду иногда работать.Он не самый лучший но так нужно. Нужно его настроить под прокси и на ...
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на полставки или на полный рабочий (2к$ в месяц)требуется программист Visual C++
задачи простые,чистое ВинАпи!работа с файловой системой.процессов,хуки
в сообщение напишите есть ли навыки отладки в OllyDBG,IdaPro(не обязательны,но приветствуются)
москва,киев,спб - просьба не писать,слишком дорого для нас.
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