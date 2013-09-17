Visual C++ программист среднего уровня

$2000
Системное программированиеЗакрыт8 заявок364 просмотра
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на полставки или на полный рабочий (2к$ в месяц)требуется программист Visual C++

задачи простые,чистое ВинАпи!работа с файловой системой.процессов,хуки

в сообщение напишите есть ли навыки отладки в OllyDBG,IdaPro(не обязательны,но приветствуются)

москва,киев,спб - просьба не писать,слишком дорого для нас.

10 лет назад
sergvesenin
Весенин 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад