Базонезависимый код

$1000
Системное программированиеЗакрыт1 заявка265 просмотров
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Ищу исполнителя способного писать такой код на MASM32\C

Задачи относительно простые, для системного кодера, например поиск нужных файлов, запуск приложений с памяти и т.п.

Жду предложений в jabber (в профиле)

10 лет назад
Nilow_A
37 летПортугалия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад