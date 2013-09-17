Программист C (Си)

Системное программированиеЗакрыт4 заявки201 просмотр
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Требуется программист С (Си) на ближайшие 20+ дней для разработки программы/модуля.

Оплата достойная, почасовая. Полная занятость на период разработки, от 8+ часов в сутки. ТЗ кандидатам.

Компаниям, студиям и командам не беспокоить! Если заняты и нет времени на ближайшие 20 дней для работы- аналогично!

Цену предлагайте из расчета час/день работы (адекватно по стоимости работы «в офисе»).

10 лет назад
Intelea
Андрей 
49 летНовая Зеландия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов(-1)