Провести анализ в Excel

Требуется выполнить анализ имущества в excel по примеру

Во вложении файл с данными, пример, по которому нужно оформить и пояснение к примеру

Нужно создать лист со списками, потом формулами связать и прикрепить эти списки к листам анализа и чтобы в зависимости от выбора заполнялись ячейки данными с листа "исходные данные" и проводился автоматически анализ отклонений.

Для профи в excel делов на полчаса

бюджет 500 руб.

срок - 1 день, но лучше сегодня