Провести анализ в Excel

$15
Базы данныхЗавершен1 заявка165 просмотров
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Требуется выполнить анализ имущества в excel по примеру

Во вложении файл с данными, пример, по которому нужно оформить и пояснение к примеру

Нужно создать лист со списками, потом формулами связать и прикрепить эти списки к листам анализа и чтобы в зависимости от выбора заполнялись ячейки данными с листа "исходные данные" и проводился автоматически анализ отклонений.

Для профи в excel делов на полчаса

бюджет 500 руб.

срок - 1 день, но лучше сегодня

10 лет назад
ArcSun
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
foxart
Иван 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$15
1 день
Иван реально выручил! Пришёл на помощь, когда она была так необходима. Сразу понял суть задания, так сказать, взял в свои руки, всё чётко выполнил и, главное, быстро, "прямо сейчас". Более того, написал краткое пояснение понятным языком. Спасибо за работу!
Все отлично
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