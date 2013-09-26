Провести анализ в Excel

Обязанности: -внедрение Database vault на Oracle Database 11g с технологией RAC и Standby Требования: - опыт работы Oracle DBA от 3 до 6; - знание английского языка на уровне чтения технической литературы; - возможность приступить к работе как можно ...
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Требуется выполнить анализ имущества в excel по примеру
Во вложении файл с данными, пример, по которому нужно оформить и пояснение к примеру
Нужно создать лист со списками, потом формулами связать и прикрепить эти списки к листам анализа и чтобы в зависимости от выбора заполнялись ячейки данными с листа "исходные данные" и проводился автоматически анализ отклонений.
Для профи в excel делов на полчаса
бюджет 500 руб.
срок - 1 день, но лучше сегодня
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