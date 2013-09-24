Проект BB DID на php

Базы данныхЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Написать систему работы с разными API провайдеров, сортировать и обрабатывать эти данные, а с другой стороны отдавать единый API интерфейс для управление данными и самой системой BBDID

Инструменты:

Язык - PHP 5.3 и более

База данных - mysql.

API коннектор - AMFPHP.

Полное ТЗ здесь: https://www.dropbox.com/s/z0okl6z9j0tj8uv/%D0%A2%D0%97%20BB%20DID.%20BlackBox%20Did%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80..txt

PHP
10 лет назад
EugeneMash
Евгений 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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