Оптимизация БД ( tecdoc)

Создать базу данных по заданию. Задание: Звукозаписывающая компания выпускает в месяц 5 изданий тиражи, которых колеблются от 10000 до 50000 экземпляров, а цена от 400 до 2000 рублей. Некоторые издания раскупаются на 100% и выпускаются повторно (тем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При поиске используется база текдок (есть полная документация с описанием таблиц) и модифицированная база opencart.
До переноса на VDS было так:
Стабильно быстро работал поиск по артикулу - сейчас очень не стабильно пример
http://jetauto.com.ua/katalog/search-name-0451103079/brand-BOSCH/articl-1195109
Поиск через дерево работал очень медленно и до переноса - сейчас также плохо
http://jetauto.com.ua/katalog/zapchasti-daewoo-649/daewoo-lanos-sedan-klat-_3410/type-9033/level-2/cat-10360/sub-0
Сроки выполнения текущая неделя.
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