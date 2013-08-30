Оптимизация БД ( tecdoc)

Базы данныхЗакрыт2 заявки164 просмотра
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При поиске используется база текдок (есть полная документация с описанием таблиц) и модифицированная база opencart.

До переноса на VDS было так:

Стабильно быстро работал поиск по артикулу - сейчас очень не стабильно пример

http://jetauto.com.ua/katalog/search-name-0451103079/brand-BOSCH/articl-1195109

Поиск через дерево работал очень медленно и до переноса - сейчас также плохо

http://jetauto.com.ua/katalog/zapchasti-daewoo-649/daewoo-lanos-sedan-klat-_3410/type-9033/level-2/cat-10360/sub-0

Сроки выполнения текущая неделя.

10 лет назад
mongolo
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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