Алгоритм поиска цены и наличия на складах.

Здравствуйте! Необходимо разработать автоматизированную таблицу или ПО, описывающую весь производственный процесс изготовления алкогольной продукции от начала закупки комплектующих материалов, сырья,логистики по доставке, поступления комплектующих на склад до выпуска готовой продукции. Было бы хорошо еще ...
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Кто знает как сопоставить EA_X и EA_Y в таблицах базы данных сией программы для доставания цены и остальных важных данных?
Нужен алгоритм функции получения цены и остатков на складах.
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