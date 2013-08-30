Автоматизация процесса

Необходима телефонная (адресная) книга работающая по локальной сети с возможностью ограничения доступа некоторых групп пользователей к некоторым записям. Ориентировочное ТЗ прилагается. Реализация желательна на Visual Basic. Способ оплаты обсуждается. Предлагайте Вашу цену и сроки выполнения задачи.
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Здравствуйте! Необходимо разработать автоматизированную таблицу или ПО, описывающую весь производственный процесс изготовления алкогольной продукции от начала закупки комплектующих материалов, сырья,логистики по доставке, поступления комплектующих на склад до выпуска готовой продукции. Было бы хорошо еще к этой таблице добавить движение по складу готовой продукции, заявки от контрагентов, обработка заявок, отгрузка им, логистика, предоплата (если есть), окончательный расчет в деньгах, поступление денег на счет предприятия. В общем весь процесс...
Имеется:
1. Входные данные склад бутылки
2. Входные данные склад колпачек (гуала)
3. Входные данные этикетка
4. Входные данные учетно-контрольная марка
5. Входные данные склад спирт
6. Входные данные вода
7. Входные данные мед,сироп,курага,кофе (добавки)
С уважением,
PS: При необходимости все исходные данные готов предоставить. Оплата за работу по договоренности
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