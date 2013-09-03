БД технические характеристики автомобилей

Необходимо создать базу данных технических характеристик автомобилей с возможностью добавления новых данных.

Технические характеристики включают в себя:

-МАРКА

-МОДЕЛЬ

-ГОД ВЫПУСКА

-ТИП КУЗОВА

-ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ

-ВЕС МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННЫЙ

-ВЕС СНАРЯЖЕННЫЙ.

Все данные есть в свободном доступе.

В результате нужно получить окошечко для ввода данных (марка, модель, год) и получения (объема, и весов)

Сорри за мой французский. если что непонятно. пишите.

База данных всех автомобилей мне не нужна. мне нужна возможность добавления новых данных и выборочно (например по мерседесу и бмв) уже готовая база.