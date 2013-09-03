БД технические характеристики автомобилей

Есть каталог польского склада Интеркарс -http://rghost.ru/49201191 После установки можно смотреть наличие и цены со скидкой и розницу. Нужно сделать экспорт из него наличия товара в формат .csv или .xls Результатом должна быть программа для конвертации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать базу данных технических характеристик автомобилей с возможностью добавления новых данных.
Технические характеристики включают в себя:
-МАРКА
-МОДЕЛЬ
-ГОД ВЫПУСКА
-ТИП КУЗОВА
-ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ
-ВЕС МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННЫЙ
-ВЕС СНАРЯЖЕННЫЙ.
Все данные есть в свободном доступе.
В результате нужно получить окошечко для ввода данных (марка, модель, год) и получения (объема, и весов)
Сорри за мой французский. если что непонятно. пишите.
База данных всех автомобилей мне не нужна. мне нужна возможность добавления новых данных и выборочно (например по мерседесу и бмв) уже готовая база.
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