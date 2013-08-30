ERP система управления производством

Автоматизированная система управления (далее АСУ)

предназначена для расчета стоимости изготовления изделий,

управления и оптимизации процесса производства,

координации и аудита контактов с клиентами,

контрагентами управления ответственностью персонала

и оценки эффективности его работы.

Требуется реализация WEB-интерфейса,

создание отчетов и документов.

Знание блокировок на уровне СУБД.

База данных спроектирована и

имеет три техпроцесса (около 70 сущностей):

- справочники

- администрирование

- производство

Временной прессинг отсутствует,

но важно качество ПО и понятное документирование.

Требования:

- СТРОГО МОСКВА

- скорее всего на постоянную работу, но появляться не обязательно

(свободный график), а отчитываться придется

- Знание PHP, MySQL или Oracle (знание DELPHI и/или C++ , MS Visual Studio также учитывается)

- Sybase Power Designer

и конечно желание дальнейшего сопровождения проекта.

Условия:

Мы предлагаем Вам реализовать ведение двух или трех справочников,

в качестве пробы (см. файл с моделью). Интерфейс обязан быть адаптивным.

После чего мы договариваемся с Вами о встрече у нас, где Вы демонстрируете

нам через Интернет Вашу пробу. На основе результата мы будем вести

переговоры о схеме, размере вознаграждения и сроках исполнения.

Также прикреплен файл с кратким описанием деятельности компании.

Это описание служит для понимания структуры и процессов предприятия,

и примерной оценки объема работ по реализации автоматизации.