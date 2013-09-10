Создание программы для автоматизации работы склада

Есть каталог польского склада Интеркарс -http://rghost.ru/49201191 После установки можно смотреть наличие и цены со скидкой и розницу. Нужно сделать экспорт из него наличия товара в формат .csv или .xls Результатом должна быть программа для конвертации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется создание программы для автоматизации передачи заданий на комплектацию.
функции программы:
- добавление и изменение прайс листов в формате excel
- добавление и изменение фотографий к номенклатуре (фотографии есть)
- атозаполнение xml-файла по добавленным прайс-листам
- работа с шаблонами табличных форм заданий
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