Delphi программист для доработок синхронизации БД

Для небольших но необходимых правок нужен хороший Delphi-программист.

Обязательны опыт, умение читать чужой код и быстро вработаться в проблему.

Наличие на связи и оперативность - тоже обязательны.

Правки должны быть реализованы без спешки, но и не откладывая.

Если у вас не сильно большой опыт, но вы верите в свои силы - тоже пишите.

Просто оставьте свою заявку и я тут же с вами свяжусь. Проект касается сравнительно несложной синхронизации двух баз данных.