Программа для магазина запчастей

Нужна помощь в разработке программы для магазина запчастей. От программы требуется примерно следующие возможности.

1. Подключение к базе данных TecDoc и работа с данными из программы

TecDoc установлен и ежеквартально обновляется. Примерно повторить функционал TecDoc. Добавить возможность подключения производителей запчастей, которых нет в каталоге TecDoc.

2. Создание базы данных клиентов, учет движения заказов

3. Создание базы данных склада запчастей

Привязка номенклатуры к TecDoc

4. Подключение к базам данных (программам) поставщиков

Сервисные программы установлены и периодически (несколько раз в день) онлайн обновляются. Привязка номенклатуры поставщиков к TecDoc

Интерфейс программы нужно реализовать на MS Access, база данных клиентов и склада MS SQL Server