Программа для выгрузки данных из SharePoint 2007

Необходима программа со следующим функционалом:

1. Программа должна выгружать данные из базы SharePoint на жесткий диск используя следующие условия:

1.1. Только из указанных узлов (белый список). Список можно изменять.

1.2. Из всей базы, кроме указанных узлов (черный список). Список можно изменять.

1.3. Данные созданные (измененные) ранее указанного срока. Значение можно изменять.

1.4. Должна быть реализована возможность одновременного использования условий из пунктов 1.1 и 1.3 или 1.2 и 1.3.

2. Программа должна удалять данные после их перемещения на жесткий диск.

2.1. Программа должна опционально оставлять пометку в базе о том, что данные перенесены.

3. Настройки должны храниться в удобном виде в *.ini файле.

4. Программа должна работать из командной строки, без участия оператора.

5. Программа должна сохранять данные в указанную папку сохраняя иерархию из SharePoint.

6. Программа должна сохранять данные в том же формате, в которых они хранятся в SharePoint (zip->zip, docx->docx и т.д.), при отсутствии такового (календарь, контакт) в удобочитаемом виде используя наиболее принятый формат для этого типа данных.

7. Программа должна вести лог своей работы. Текстовый файл формата дата время название перемещаемого файла полный путь куда был перемещен файл.