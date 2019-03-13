Проверить сайт на безопасность

Системное администрированиеЗавершен8 заявок551 просмотр
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Веб мастер жалуется на безопасность сайта 

так же при посещении (иногда пишется что опасный..) 

так же есть какая то рассылка с сайта 

и какая фигня... 

сайт на джумле 

надо исправить 

и убрать "дыры"

http://citycarrier.ru/ 

5 лет назад
stnkn
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
10 часов назад
5 лет назад
$40
1 день
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