Ремонт asterisk

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки174 просмотра
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Перестал внезапно работать астериск.

При исходящем звонке:

Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)

При входящем звонке наш астериск отвечает провайдеру:

SIP/2.0 401 Unauthorized

Нужно помочь решить проблему.

5 лет назад
Aleanza
Андрей 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад