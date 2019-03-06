Установка linux сервера с Full Security.

$50
Системное администрированиеЗавершен5 заявок187 просмотров
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Полная установка и настройка linux сервера с Full Security по ТЗ.

Linux
5 лет назад
Alexxpro
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
gnapovskiy
Владимир 
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
19 отзывов
5 лет назад
$50
1 день
Работа проделана быстро качественна на все 100%, рекомендую всем
Приятно работать с данным заказчиком, четко поставленное задание, своевременная проверка и оплата, рекомендую. Обращайтесь, всегда рад помочь.