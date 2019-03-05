На почту с сайтов фирмы постоянно приходят спам письма. Хостер уже несколько раз отключал почту с форм обратной связи из-за этого. С каких сайтов приходят письма непонятно. Есть три сайта на JOOMLa 2.5 и один ...
Установить Vesta и оптимизировать под WORDPRESS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется установка Vesta Panel (либо предложите аналоги) и настройка виртуальной VDS с оптимизацией под Wordpress
В распоряжении SAS HDD + SSD
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