Установить Vesta и оптимизировать под WORDPRESS

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок204 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется установка Vesta Panel (либо предложите аналоги) и настройка виртуальной VDS с оптимизацией под Wordpress

В распоряжении SAS HDD + SSD

WordPress
5 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад