Сетевое администрирование: поднять роутер на raspberry

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок222 просмотра
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К сожалению средствами сайта невозможно указать точную тему ТЗ - сетевое администрирование, поэтому напишу так.

Если вам близки и понятны такие вещи как debian, python, dns_proxy, hostapd, dnsmasq, wvidal и у вас есть день-два свободного времени - велкам за подробностями.

5 лет назад
cooiman
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад