На почту с сайтов фирмы постоянно приходят спам письма. Хостер уже несколько раз отключал почту с форм обратной связи из-за этого. С каких сайтов приходят письма непонятно. Есть три сайта на JOOMLa 2.5 и один ...
Сетевое администрирование: поднять роутер на raspberry
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
К сожалению средствами сайта невозможно указать точную тему ТЗ - сетевое администрирование, поэтому напишу так.
Если вам близки и понятны такие вещи как debian, python, dns_proxy, hostapd, dnsmasq, wvidal и у вас есть день-два свободного времени - велкам за подробностями.
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