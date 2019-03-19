Восстановить работу 1с

1С-программированиеЗавершен3 заявки429 просмотров
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Восстановить работу 1с на сервере после переустановки ОС.

Настроить Сервер 1с предприятия и пр.

5 лет назад
motociklizd
Олег 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ukr_lan
Руслан 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$10
1 день
Отличный специалист! В кратчайшие сроки установил и настроил дистрибутив для работы 1с сервера. Решил сопутствующие проблемы без лишних вопросов. Рекомендую!
Отличный заказчик! Создал все условия для выполнения задач. Постоянно был на связи. Оплатил мгновенно. Всем рекомендую!