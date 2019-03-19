2 конфигурации , сервес и клиент , нужно сделать все по заданию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Восстановить работу 1с на сервере после переустановки ОС.
Настроить Сервер 1с предприятия и пр.
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