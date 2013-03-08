Внешняя обработка для УТ для Казахстана, редакция 3.2.3.18

1С-программированиеЗакрыт6 заявок164 просмотра
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Платформа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1513 ...) Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.2, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.2.3.18)

Добрый день!

Нужна обработка, которая может писать значения в доп. реквизиты и сведения справочников "Контрагент/Партнер" и "Номенклатура", а так же во вкладку "Дополнительно в карточке "Контрагент/Партнер". Данные должны браться из Эксель. Идентификация контрагента или партнера по названиваю, либо по коду. 

5 лет назад
Azeraus
35 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 года назад