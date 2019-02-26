Интеграция сайта на Битрикс с 1С

1С-программированиеЗакрыт2 заявки183 просмотра
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Необходимо настроить двустороннюю интеграцию сайта на Битрикс (лицензия малый бизнес) и 1С

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)

"Управление сервисным центром"" для 1С:Предприятие 8.1 (3.3.4.920101115)

Сроки и суммы озвучивайте в заявке

5 лет назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад