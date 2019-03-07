Синхронизация 1С предприятие и Опенкарт

1С-программированиеЗавершен4 заявки229 просмотров
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Исходные данные:

  • Есть сайт на Опенкарт 2.3. (2 языка, базовая валюта рубль) и доступ к нему.
  • Выгрузка товаров, номенклатуры и опций в 3-х файлах xls во вложении (всего 66 товаров). Это стандартная выгрузка опенкарт.
  • Есть пустая база 1С УТ  (Для работы с сайтом создали чистую базу УТ 10.3 с конфигурацией самого последнего релиза. Называется "УТ чистая для РАНТ".
  • Есть удаленный доступ по тим вьюверу в 1С.
  • На сайте установлен модуль neo seo для обмена данными опенкарт-1с, использование его не принципиально (он показался наиболее функциональным из того, что есть на рынке).
Задача:

Залить номенклатуру, товары и опции, кол-во и цену в базу 1С для последующей синхронизации. 

 

Детально выгрузить надо:

  • Категории товара (присвоена одна главная)
  • Наименование (Название товара)
  • Артикул (Модель)
  • Изображение одно первое (не будет выгружаться на сайт обратно, просто для идентификации товара наглядно) - не обязательное условие, если покажете где добавлять, то можем и вручную залить.
  • Опции (размер, цвет)
  • Количество - в зависимости от опции (товары разных размеров - в разном кол-ве)
  • Цена без НДС (аналогично, цена завязана на опцию, хотя вроде одна и та же сейчас везде)
По опциям немного детальнее, у каждой группы товаров свои опции:

  • Джинсы мужские (размер / длинна) одна опция + цвет
  • Шорты мужские (размер) + цвет  т.д.
Опции надо вбить в 1С таким образом, чтобы они на сайт обратно выгружались, т.е. стандартными средствами 1С.

 

Я так понимаю, что обратная процедура загрузки на сайт возможно потребует еще каких-то обязательных полей, если что-то не учли в тз, то просьба подсказать.

Синхронизацию 1С предприятие и сайта на Опенкарт 2.3. делает исполнитель. Интересует двусторонний обмен данными. Т.е. на сайт выгружаются кол-во, номенклатура, цены и атрибуты товаров. С сайта обратно заказы и их статусы, кол-во.

5 лет назад
studia55x5
Игорь 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
Tumakota
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$150
5 дней
Артур сделал все четко и быстро, работа сдана раньше времени. Вопросы текущие обсуждали по whatsup и по телефону, коммуникация на высоте. Будем работать ещё.
Если данный заказчик предлагает работу. Могу посоветовать только соглашаться. Коммуникация на высшем уровне, постановка задачи на высшем уровне. Оплата в срок! Просто советую работать с данным человеком. Надеюсь еще поработаем