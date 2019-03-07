Синхронизация 1С предприятие и Опенкарт

Исходные данные:

Есть сайт на Опенкарт 2.3. (2 языка, базовая валюта рубль) и доступ к нему.

Выгрузка товаров, номенклатуры и опций в 3-х файлах xls во вложении (всего 66 товаров). Это стандартная выгрузка опенкарт.

Есть пустая база 1С УТ (Для работы с сайтом создали чистую базу УТ 10.3 с конфигурацией самого последнего релиза. Называется "УТ чистая для РАНТ".

Есть удаленный доступ по тим вьюверу в 1С.

На сайте установлен модуль neo seo для обмена данными опенкарт-1с, использование его не принципиально (он показался наиболее функциональным из того, что есть на рынке).

Задача:

Залить номенклатуру, товары и опции, кол-во и цену в базу 1С для последующей синхронизации.

Детально выгрузить надо:

Категории товара (присвоена одна главная)

Наименование (Название товара)

Артикул (Модель)

Изображение одно первое (не будет выгружаться на сайт обратно, просто для идентификации товара наглядно) - не обязательное условие, если покажете где добавлять, то можем и вручную залить.

Опции (размер, цвет)

Количество - в зависимости от опции (товары разных размеров - в разном кол-ве)

Цена без НДС (аналогично, цена завязана на опцию, хотя вроде одна и та же сейчас везде)

По опциям немного детальнее, у каждой группы товаров свои опции:

Джинсы мужские (размер / длинна) одна опция + цвет

Шорты мужские (размер) + цвет т.д.

Опции надо вбить в 1С таким образом, чтобы они на сайт обратно выгружались, т.е. стандартными средствами 1С.

Я так понимаю, что обратная процедура загрузки на сайт возможно потребует еще каких-то обязательных полей, если что-то не учли в тз, то просьба подсказать.

Синхронизацию 1С предприятие и сайта на Опенкарт 2.3. делает исполнитель. Интересует двусторонний обмен данными. Т.е. на сайт выгружаются кол-во, номенклатура, цены и атрибуты товаров. С сайта обратно заказы и их статусы, кол-во.