Настроить 1С УТ для выгрузки товаров в формате CSV

1С-программированиеЗакрыт7 заявок159 просмотров
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Необходимо произвести удаленно настройки в 1С Управление торговлей чтобы можно было сделать выгрузку товаров в формате CSV.

5 лет назад
skotch1
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад