Комплексное решение сайт + СПО для логистической компании

$4500
1С-программированиеЗакрыт2 заявки152 просмотра
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нужно обновить сайт компании

сделать личный кабинет

сделать СПО (сейчас на 1С 7.0)

интегрировать сайт с СПО (отслеживание движение грузов плюс калькулятор тарифов) 

в СПО прием груза на склад

распределение на курьеров

отчет о доставке и возвратах

отчет по кассе

отправка груза в регионы

отчеты

сопроводительные документы

мобильное приложение

работа по этапам оплата по этапам

возможно и 1 с

5 лет назад
kubexru
56 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад