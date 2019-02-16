Интеграция с сайтом, 1с, call-tracking, СС, почтой и личным кабинетом менеджера, расположенного на сайте туроператора. На 20 менеджеров, 3 офиса в разных городах. Настройка персонализированных отчетов. Собственная программа длояльности. Настройка e-mail, sms - рассылок. Обучение ТЗ готово.
Комплексное решение сайт + СПО для логистической компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно обновить сайт компании
сделать личный кабинет
сделать СПО (сейчас на 1С 7.0)
интегрировать сайт с СПО (отслеживание движение грузов плюс калькулятор тарифов)
в СПО прием груза на склад
распределение на курьеров
отчет о доставке и возвратах
отчет по кассе
отправка груза в регионы
отчеты
сопроводительные документы
мобильное приложение
работа по этапам оплата по этапам
возможно и 1 с
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