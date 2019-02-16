Внедрение и интеграция Битрикс 24 для туристической компании

1С-программированиеЗакрыт3 заявки123 просмотра
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Интеграция с сайтом, 1с, call-tracking, СС, почтой и личным кабинетом менеджера, расположенного на сайте туроператора.

На 20 менеджеров, 3 офиса в разных городах.

Настройка персонализированных отчетов.

Собственная программа длояльности.

Настройка e-mail, sms - рассылок.

Обучение

ТЗ готово.

Битрикс
5 лет назад
guest_155064946798
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад